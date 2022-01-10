Депутат Милонов: жители Казахстана благодарят Россию за братскую помощь

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился новостями из Казахстана, где он находится с момента начала протестов, которые переросли в акты насилия.

В беседе с ФАН он отметил, что обстановка в Алма-Ате постепенно нормализуется. Сейчас самым главным является предотвращение вмешательства сил, заинтересованных в новой дестабилизации ситуации, добавил депутат.

«Впечатлений очень много, но главное — люди Казахстана — как казахи, так и русские — не хотят насилия. Здесь царит настоящая дружба народов, которую не под силу разрушить никаким иностранным разведкам и спецслужбам. Очевидно, что это был удар не только по братскому Казахстану, но еще и удар по нашей стране», — уточнил парламентарий.

По его словам, жители Казахстана благодарны России за братскую помощь, оказываемую в рамках ОДКБ. Совместными усилиями восстанавливается мир и порядок в стране, добавил Милонов.