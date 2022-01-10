Токаев: конституционный строй в Казахстане полностью восстановлен

Конституционный порядок в Казахстане удалось полностью восстановить, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, силовые структуры страны будут жестко пресекать любые проявления экстремистских действий. Соответствующие тезисы прозвучали в ходе его выступления в рамках внеочередного заседания Совета Организации Договора о коллективной безопасности.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. После корректировки стоимости энергоносителей радикалы продолжили захват и уничтожение правительственных зданий.