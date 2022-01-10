Токаев рассказал о желании террористов ударить по Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в республике попыткой государственного переворота.

Выступая на саммите Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Токаев отметил, что основной удар террористов был направлен против Алма-Аты.

«Падение города открыло бы путь в захвату юга, а затем всего Казахстана», — сказал глава республики.

По словам Токаева, позднее власти республики представят доказательства подготовки террористической агрессии против страны. Он подчеркнул, что количество погибших среди мирного населения в результате беспорядков еще уточняется.

Ранее в Казахстане состоялось заседание оперативного штаба. Токаеву доложили, что правоохранительные органы принимают меры для стабилизации обстановки. Лидер страны поручил продолжать эту работу, а также сопровождать ее информационно, передает телеканал «360».