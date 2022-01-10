Встреча лидеров ОДКБ началась с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане

Открылась внеочередная конференция лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча началась с минуты молчания в память о погибших во время событий в Казахстане.

Недавно в среднеазиатском государстве начались погромы, которые переросли в масштабные акции протеста. Члены ОДКБ направили в страну миротворцев для оказания помощи.

Встреча лидеров организации началась с минуты молчания, участники почтили память жертв, пострадавших во время беспорядков. В ходе заседания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в стране. Он отметил, что действиями боевиков в государстве управляли из одного центра.

Ранее стало известно о намерении президента России Владимира Путина принять участие в сессии ОДКБ. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.