Депутаты Госдумы обсудят вопрос о тестировании российских школьников на наркотики

Вопрос о введении в школах России обязательного тестирования учащихся на наркотики рассмотрят в рамках весенней сессии в нижней палате российского парламента.

Также парламентарии обсудят возможность тестирования школьников на различные психические отклонения. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос», — объяснил депутат в беседе с РИА Новости.

Подобные тестирования позволят избежать случаи насилия в образовательных учреждениях, уверен Милонов. Кроме этого, сейчас родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил создать реестр с данными об осужденных за педофилию. Парламентарий обратился с такой идеей к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, передает телеканал «360».