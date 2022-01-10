Участники массовых беспорядков 12 раз напали на бригады скорой помощи в Алма-Ате

Порядка 12 нападений было совершено на работников скорой медицинской помощи в Алма-Ате. Из-за действий хулиганов оказались повреждены более тридцати спецавтомобилей.

Также в результате беспорядков пострадали пять человек — 3 водителя и два фельдшера. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что ситуация в Алма-Ате постепенно улучшается. При этом силовики продолжают контртеррористическую операцию.

Протесты в городе начались 4 января. Изначально люди вышли на улицу и заявили, что недовольны повышением цен на газ. После этого вспыхнули массовые беспорядки, были совершены нападения на административные здания города, отделения полиции, магазины.