Британцы уличили главу штаба обороны в намеренном запугивании Россией

Новый глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин дал газете The Times первое интервью с момента вступления в должность. Главным лейтмотивом речи главнокомандующего стала очередная «российская угроза», которую он видит в растущей активности подлодок РФ в Атлантическом океане.

По словам Радакина, концентрация глубоководных военных кораблей вблизи британских границ достигла максимума за последние два десятка лет. В Лондоне опасаются, что российские военные могут повредить интернет-кабели, протянутые по дну Атлантики, которые обеспечивают не только связь королевства с внешним миром (в том числе с международными финансовыми системами), но и закрытую коммуникацию между всеми членами НАТО.

«Если повредить кабели, никто не сможет совершать телефонные звонки, то есть не сможет заключать сделки, покупать акции, и экономика [Великобритании] полностью остановится. В условиях третьей мировой войны может ли это стать эффективным способом усложнить нам жизнь? Да. Именно поэтому русские этим и занимаются», – считает адмирал.

Надуманная теория заговора Москвы против Лондона, можно сказать, передалась Радакину по наследству вместе с должностью главного военачальника. Его предшественник — генерал сэр Николас Картер, который возглавлял Вооруженные силы Великобритании вплоть до ноября 2021 года, тоже отличался яркой антироссийской риторикой.

flickr.com / Chatham House

Так, за месяц до отставки Картер заявил, что РФ представляет для Великобритании «критическую угрозу». Немногим ранее, в марте, это утверждение нашло место на страницах новой стратегии оборонной и внешней политики страны. На этом фоне британское руководство даже решило нарастить ядерный потенциал на 40%.

Радакин в свою очередь озвучил еще одну цель Великобритании на ближайшие годы — обзавестись собственными гиперзвуковыми ракетами, которых в настоящее время нет на вооружении. Это, по его словам, позволит Лондону соперничать с растущей мощью РФ.

Минобороны РФ /

Впрочем, подобная истерия среди британских военачальников уже давно вызывает лишь насмешки даже среди местных жителей. Так, в комментариях к интервью с новым главой штаба обороны читатели The Times заявили, что власти стремятся постоянно держать население «в состоянии легкой паники».

«В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея», – написал MickeВ.

«Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?» – поинтересовался Kevin Laughlin.

«Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России. Действительно, как смеют эти дикари отказываться отдавать свое природное богатство белым людям в обмен на бусы и опиум?» – иронизировал Serg The Siberian.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал Великобританию «дешевой подпевалой» США. Он заявил, что российская угроза может возникнуть лишь в том случае, если Лондон сам инициирует войну с РФ.