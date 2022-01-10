Британцы уличили главу штаба обороны в намеренном запугивании Россией

Новый глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин дал газете The Times первое интервью с момента вступления в должность. Главным лейтмотивом речи главнокомандующего стала очередная «российская угроза», которую он видит в растущей активности подлодок РФ в Атлантическом океане.
По словам Радакина, концентрация глубоководных военных кораблей вблизи британских границ достигла максимума за последние два десятка лет. В Лондоне опасаются, что российские военные могут повредить интернет-кабели, протянутые по дну Атлантики, которые обеспечивают не только связь королевства с внешним миром (в том числе с международными финансовыми системами), но и закрытую коммуникацию между всеми членами НАТО.
«Если повредить кабели, никто не сможет совершать телефонные звонки, то есть не сможет заключать сделки, покупать акции, и экономика [Великобритании] полностью остановится. В условиях третьей мировой войны может ли это стать эффективным способом усложнить нам жизнь? Да. Именно поэтому русские этим и занимаются», – считает адмирал.
Надуманная теория заговора Москвы против Лондона, можно сказать, передалась Радакину по наследству вместе с должностью главного военачальника. Его предшественник — генерал сэр Николас Картер, который возглавлял Вооруженные силы Великобритании вплоть до ноября 2021 года, тоже отличался яркой антироссийской риторикой.
Так, за месяц до отставки Картер заявил, что РФ представляет для Великобритании «критическую угрозу». Немногим ранее, в марте, это утверждение нашло место на страницах новой стратегии оборонной и внешней политики страны. На этом фоне британское руководство даже решило нарастить ядерный потенциал на 40%.
Радакин в свою очередь озвучил еще одну цель Великобритании на ближайшие годы — обзавестись собственными гиперзвуковыми ракетами, которых в настоящее время нет на вооружении. Это, по его словам, позволит Лондону соперничать с растущей мощью РФ.
Впрочем, подобная истерия среди британских военачальников уже давно вызывает лишь насмешки даже среди местных жителей. Так, в комментариях к интервью с новым главой штаба обороны читатели The Times заявили, что власти стремятся постоянно держать население «в состоянии легкой паники».
«В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея», – написал MickeВ.
«Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадетесь?» – поинтересовался Kevin Laughlin.
«Чем выше цены на газ в Европе, тем разнообразнее становятся обвинения против России. Действительно, как смеют эти дикари отказываться отдавать свое природное богатство белым людям в обмен на бусы и опиум?» – иронизировал Serg The Siberian.
Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал Великобританию «дешевой подпевалой» США. Он заявил, что российская угроза может возникнуть лишь в том случае, если Лондон сам инициирует войну с РФ.