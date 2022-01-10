Майданные технологии и стая гиен. Чем закончился саммит ОДКБ после протестов в Казахстане

Утром 10 января состоялся внеочередной саммит стран ОДКБ с единственным поводом для обсуждения: речь шла о протестах в Казахстане, вспыхнувших в начале января из-за повышения цен на газ, но переросших в массовые беспорядки. Заседание началось с минуты молчания по погибшим — по данным СМИ, их насчитывается не менее 164 человек.

Рассказываем, какие выводы сделали власти Казахстана и остальных государств ОДКБ, откуда «растут ноги» беспрецедентного для республики хаоса, когда из страны будет выведен миротворческий контингент и что думают о ситуации Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Токаев: работа над ошибками

По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, этот «масштабный кризис» стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости Казахстана. Он особенно поблагодарил президента РФ «за проявленное понимание и быстрое решение вопроса» об отправке миротворцев в Казахстан, а всех остальных глав стран-участниц ОДКБ отметил «за политическое и даже боевое братство».

Телеканал Хабар 24 /

По словам Токаева, это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был задействован «для обеспечения безопасности и стабильности одного из государств-членов». Все участники выступили единым фронтом, решительно поддержали Казахстан.

Беспорядки учинили деструктивные силы, а подготовка к этому шла долгое время. В качестве повода организаторы протеста использовали недовольство населения двукратным ростом цен на газ. Власти республики сразу пошли навстречу, заморозив цены на топливо, «выслав» правительство в отставку и анонсировав общественно-политические реформы. Но это не имело значения, горько заметил Токаев.

«Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти действия координировались из одного центра. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на государственные здания», — подчеркнул президент Казахстана.

Так, бой вокруг здания департамента внутренних дел в Алма-Ате, экономическом центре страны, продолжался две ночи. Только там зачинщики захватили семь оружейных магазинов. Террористы использовали собственную связь, прикрывались участниками массовых беспорядков, которые «являлись для них живых щитом».

Агрессия охватила 11 республиканских регионов, уточнил Токаев: злоумышленники рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице.

«По сути это была террористическая война, развязанная самыми разными методами. Разграблено более 100 торговых центров и банков, полицейского транспорта около 500 единиц сожжено и повреждено. Причинен огромный материальный ущерб. Из Казахстана хотели сделать зону хаоса с захватом власти. <...> Содействие ОДКБ было очень своевременным», — заявил президент РК.

facebook.com/mod.mil.rus / Минобороны России

Это первая миротворческая миссия ОДКБ, подчеркнул Токаев: военно-политическая организация показала свою востребованность и «обрела новое качество как сильный международный институт». Президент республики отверг сомнения западных СМИ в легитимности ввода миротворцев, а также утверждения «некоторых источников» о применении вооружения против демонстрантов.

«Боевики из трех направлений, как стая гиен, бросились на город. После расследования представим на суд общественности дополнительные доказательства. <…> Это урок Казахстану», — отметил Токаев.

По данным президента страны, в полицию доставлено около восьми тысяч человек. Изъято сто тысяч единиц оружия. Чтобы избежать наказания, боевики переодеваются в гражданскую одежду и сбривают бороды.

В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится. Главное — не допустить таких событий на всем пространстве коллективной безопасности, уверен Токаев.

Лукашенко: никаких оккупантов

Президент Белоруссии же считает, что главное — это все-таки уроки, «которыми занимается сегодня руководство Казахстана».

Про собственные «протестные» уроки Александр Лукашенко тоже не забыл, уточнив, что судя по активности западных политиков, в ЕС и США внимательно отслеживают ситуацию. И намекнул: мол, бенефициары протеста есть не только среди религиозных радикалов.

«То, как мы с президентом России это видели, то и произошло. Оттуда посыпались заявления понятные: демократия, свобода, неприятие жестких мер и так далее. Очевидно, что ввод миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков, исполнителей спровоцированного конфликта», — сообщил Лукашенко, призвав отныне отслеживать ситуацию и действовать «на упреждение».

Телеканал Хабар 24 /

Президент РБ также подчеркнул, что нельзя выставлять действия миротворческого контингента «как действия оккупантов». Он призвал повышать уровень политического взаимодействия государств ОДКБ, пока методы и формы влияния недоброжелателей «качественно совершенствуются».

«Мы никакие не оккупанты. Мы пришли туда по своему желанию, наш пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. Это урок для всех. Хороший прецедент», — заявил Лукашенко.

Путин: ОДКБ как новый приоритет

Президент России указал, что Казахстан столкнулся с «беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета». Те, кто выступал за снижение цен на газ — «одни люди», а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство — «совершенно другие люди» с иными целями.

«Активно применялись присущие майданным технологиям силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, прошедших подготовку за рубежом. Их нападение на Казахстан стало фактом агрессии. Реагировать нужно было без промедления», — заявил Владимир Путин.

Телеканал Хабар 24 /

По словам президента РФ, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Тем не менее, создание спящих ячеек боевиков все еще является большой проблемой для стран ОДКБ.

Главное, чтобы трагические события, переживаемые Казахстаном, впредь не застали стран-участниц врасплох — для этого силовые структуры должны быть «полностью отмобилизованы», чтобы дать опор любым провокациям.

«Я бы хотел отметить то мужество, с которыми президент Казахстана принял это событие — возглавил проведение мероприятий, консолидировал вокруг себя силовые структуры, граждан страны, чтобы дать отпор террористам извне», — отметил Путин.

Судя по речи президента, укрепление союзничества России с другими членами ОДКБ — важнейший внешнеполитический приоритет страны.

Рахмон: вербовка террористов не прекращается

Руководство Таджикистана полностью поддержало меры властей Казахстана и ОДКБ по восстановлению стабильности в республике, где находятся в том числе и таджикские миротворцы. По словам Эмомали Рахмона, в его стране борьба с религиозным терроризмом не прекращалась в течении последних 30 лет — с первых дней независимости.

«Борьба с терроризмом не прекращалась в течении последних 30 лет. На наших встречах ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек террористов, экстремистов и прочих радикалов. Их вербовочные усилия не прекращались ни на один день. В наших странах ими продвигается разрушительная идеология религиозного радикализма, которая стала оружием в руках наших недругов», — отметил Рахмон.

Global Look Press / t.me/ kazfreee

В течении короткого времени десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии, заявил президент Таджикистана. Часть из них была уничтожена, но «возникает логичный вопрос — куда делись остальные?».

В рамках ОДКБ Таджикистан предлагает разработать систему защиты информационного пространства. Что конкретно под этим подразумевается — Рахмон не уточнил.

Жапаров: не президент, но тоже неплохо

Вместо президента Киргизии в саммите участвовал премьер-министр Акылбек Жапаров. Он выразил глубокие соболезнования казахской стороне и заявил, что киргизы выступают против терроризма во всех его формах и проявлениях. А также призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Глава кабмина уверяет, что президент Киргизской Республики Садыр Жапаров после обращения Токаева сразу принял решение об отправке в соседнюю страну «ограниченного миротворческого контингента в рамках ОДКБ». Ранее в СМИ распространялась информация, якобы киргизская сторона отказалась от ввода миротворцев.

Подробнее о том, кто подставил протестующих в Казахстане странными требованиями о легализации многоженства и запрете русского языка — в нашей статье.