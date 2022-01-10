Иммунолог Крючков предупредил о бесполезности перчаток для защиты от COVID-19

Медицинские перчатки не эффективны в качестве защиты от коронавируса, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Медицинский специалист отметил, что перчатки были неэффективной мерой защиты с самого начала пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, эксперты об этом сообщали еще весной 2020 года.

«Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения», — заявил Крючков URA.RU.

Кроме того, иммунолог подчеркнул, что для реальной защиты от инфекции достаточно использовать санитайзеры, которые обеззаразят руки в любой необходимый момент.

Напомним, лучшим способом профилактики коронавируса является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами.