Токийский политик Судзуки назвал Путина единственным президентом, который интересуется Японией

Член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине и его отношении к Японии.

Как считает Судзуки, российский президент произвел на него впечатление гуманного человека, несмотря на ярлыки, которые на него навешивают многочисленные СМИ. Как передает издание Yahoo News Japan, Судзуки одной фразой охарактеризовал отношение Путина к Японии и восхитился этим.

«Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает нашу японскую культуру и историю», — сказал токийский политик.

Также член японского парламента выступил против агрессивной риторики в отношении Курильских островов. По его словам, силовой возврат территорий под юрисдикцию Токио является невозможным.

Судзуки считает, что вопрос лежит лишь в плоскости дипломатии, поэтому его необходимо решать с помощью переговоров. Он также отметил усилия экс-премьера Синдзо Абэ по урегулированию ситуации. Судзуки выразил надежду, что Япония и Россия продолжат дискуссию.

Ранее Тихоокеанский флот РФ сообщил, что на боевое дежурство на Курилах заступили береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Они базируются на острове Матуа, передает телеканал «360».