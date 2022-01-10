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Афонский старец предсказал возрождение России при истинно верующем правителе

Россия
Афонский старец предсказал возрождение России при истинно верующем правителе

Россию ждут новые испытания, которые она преодолеет благодаря мудрому правителю. Таково одно из последних предсказаний афонского старца Стефана Карульского, передает издание «Слово и дело».

Провидец почти всю свою жизнь провел в изоляции от мирского. Он избегал любых новостей о политике и происходящем в мире. Большую часть его распорядка дня занимало чтение молитв. Однако он всегда был рад принять гостей, которые часто приходили к нему за советом и благословением.

Карульский ушел из жизни в 2001 году, но его предсказания приобретают все большую популярность сейчас. Один из последних опубликованных прогнозов касается взаимоотношений России и Украины. Киевские монахи прибыли к провидцу, чтобы узнать какое будущее ждет их страну. Однако ответ был совершенно неожиданным и удивил всех.

«В Москве есть правитель. Среди всех остальных в мире он единственный христианин, потому что настоящий. За него надо всем молиться», — сказал старец.

Украинские священнослужители подумали, что старец не услышал их вопрос и уточнили его еще раз. Однако провидец с Афона продолжил говорить о правителе России.

«Ему сейчас очень тяжело. Помогайте ему», — промолвил он.

Карульский добавил, что христианский правитель России вернет державе статус империи и соберет обратно русские земли.

Ранее стало известно, что предсказание болгарской провидицы Ванги по поводу Казахстана стало сбываться. Жительница казахстанского города Петропавловск Галина вспомнила, что в 80-е ясновидящая рассказала ей о распаде СССР и последующих беспорядках в Казахстане. Эти слова остались в памяти женщины и она всегда вспоминала их при каждых волнениях в республике.

#россия #общество