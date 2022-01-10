Власти Забайкальского края ввели систему QR-кодов в ТЦ и непродовольственных магазинах

Жителям Забайкальского края для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов теперь потребуется предъявлять QR-коды. Новые правила начали действовать с 10 января.

Власти региона распространили систему QR-кодов на ТЦ и мелкие розничные магазины. Посетителям на входе в торговые центры нужно будет показывать QR-код, который подтверждает факт прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание. При посещении непродовольственных магазинов проверка будет проводиться уже во время расчета на кассе.

Жители Забайкалья, у которых до сих пор нет QR-кода, по-прежнему могут посещать продуктовые и аптеки. Исключение распространяется только на те торговые точки, которые располагаются внутри ТЦ, передает телеканал «360».

За минувшие сутки оперативный штаб зафиксировал в регионе 95 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание выявили у 96 883 человек.