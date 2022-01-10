Президент Киргизии Жапаров не примет участие в саммите ОДКБ из-за краткосрочного отпуска

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял решение взять краткосрочный отпуск и поэтому не сможет принять участие в саммите стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Мероприятие состоится сегодня, 10 января. Вместо главы Киргизии в переговорах примет участие премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

На повестке встречи обострившаяся ситуация в Казахстане, где радикально настроенные активисты воспользовались ситуацией с повышением цен на топливо для попытки государственного переворота. С каждым днем ситуация в республике постепенно стабилизируется, но локальные столкновения с мародерами по-прежнему продолжаются.