Петербуржцы после окончания новогодних праздников вновь вынуждены стоять в пробках

Дороги Петербурга впервые с начала нового года оказались скованы пробками. Загруженность на улицах города по состоянию на 9:00 достигла шести баллов, а немногим ранее карта «покраснела» до небывалых семи.

Обычно в зимний период пробки в Северной столице в этот период времени не превышают пяти-шести баллов. Однако утром 10 января, в первый рабочий день года, на дорогах города вновь образовались сильные заторы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», самая длинная пробка за последнюю неделю сформировалась на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Она растянулась на 4,8 километра.

Прошедшие в городе снегопады также сильно усложнили жизнь петербургским автомобилистам, поскольку городские коммунальщики до сих пор не могут устранить последствия непогоды. Ненастье уже привело к множеству аварий. При этом команда губернатора Александра Беглова продолжает «закрывать глаза» на текущие проблемы.