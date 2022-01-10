Все дороги республиканского значения открыли в Казахстане

Все дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение транспорта полностью обеспечено, сообщил национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол».

Накануне об открытии трасс сообщили в мининдустрии Казахстана. Теперь сообщение подтвердил профильный оператор.

«Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», — говорится в заявлении, опубликованном на странице оператора в Facebook.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Местные жители вышли на улицы из-за роста цен на сжиженный газ. В стране стали мародерствовать и нападать на государственные учреждения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез.