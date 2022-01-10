Почти восемь тысяч человек задержали в связи с беспорядками в Казахстане

В связи с беспорядками в Казахстане задержаны 7939 человек, сообщает ситуационный центр министерства внутренних дел республики.

Военнослужащие спецподразделений и Нацгвардии вместе с сотрудниками правоохранительных органов также задержали на двух рынках в Алма-Ате 207 человек. У них изъято огнестрельное и холодное оружие, сообщил со ссылкой на МВД Казахстана правительственный Telegram-канал.

«Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», — заявило МВД республики.

Протесты начались в Казахстане в первые дни января. Жители городов Актау и Жанаозен на западе страны выступили против резкого роста цен на сжиженный газ. Но протесты быстро распространились на другие города Казахстана и переросли в беспорядки.