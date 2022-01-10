Аким Сагинтаев: Алма-Ата постепенно возвращается к нормальной жизни

Алма-Ата постепенно возвращается к нормальной жизни после массовых беспорядков, захлестнувших весь Казахстан. Соответствующее заявление сделал аким Бакытжан Сагинтаев.

Аким также поблагодарил жителей города за проявленные спокойствие, мужество и содействие во время стабилизации обстановки и наведения порядка на территории Алма-Аты. По его словам, из-за решительных действий президента Касым-Жомарта Токаева удалось избежать развала Казахстана.

Сагинтаев подчеркнул, что республике устояла. По его словам, благодаря этому Казахстан всем продемонстрировал, что невозможно разрушить и уничтожить страну и народ. Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения на территории Алма-Аты функционирует круглосуточно. Все городские службы при этом работают в тесном взаимодействии с антитеррористической миссией.