Бывший аким Алма-Аты Имангали Тасмагамбетов обратился к горожанам

Бывший аким Алма-Аты Имангали Тасмагамбетов сделал обращение. Он призвал казахстанцев сохранить единство, благополучие страны, а также поддержать президента Касыма-Жомарт Токаева.

Он заявил, что начавшиеся в регионах митинги носили справедливый и мирный характер. Однако специально подготовленные провокаторы и боевики воспользовались случаем и превратили Алма-Ату в поле для кровопролития.

Ранее комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки. По подозрению в совершении массовых противоправных акций задержаны четыре человека.