Правоохранители задержали свыше 2,5 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках в Шымкенте

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана провели задержание более 2,5 тыс. человек, которых подозревают в участии в массовых беспорядках на территории города Шымкент. Об этом сообщило местное правительство.

Комендатура Шымкента сообщила, что правоохранители задержали 2716 подозреваемых в участии в беспорядках. Правоохранители уже привлекли к административной ответственности 177 лиц, из них 175 граждан арестованы на 15 суток и два получили штрафы. За нарушение комендантского часа полиция привлекла к административной ответственности 33 правонарушителей, включая 25 арестованных.

Сообщается, что на территории блокпостов в регионе сотрудники правоохранительных органов Казахстана проверили около семи тысяч автомобилей. Во время осмотра одной из машин силовики изъяли несколько единиц вооружения и патроны.