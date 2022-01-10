Госсекретарь Казахстана Карин: поддержка ОДКБ помогла сохранить целостность страны

Помощь ОДКБ позволила властям Казахстана защитить целостность страны, заявил госсекретарь Ерлан Карин.

Решительные действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сорвали все планы по дестабилизации, в том числе решение пригласить контингент ОДКБ, подчеркнул политик.

«Была очень критическая ситуация, счет шел на минуты, на часы, поэтому надо было принимать жесткие, решительные действия, и президент их принял», — сказал Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

Массовые беспорядки прошли по стране в первых числах января. Положение быстро стало критическим — мародеры громили здания, протестующие захватывали учреждения. Было объявлено чрезвычайное положение до 19 января, быстро началась антитеррористическая операция. Известно о 16 погибших силовиках, более тысячи человек пострадали во время бесчинств на улицах.