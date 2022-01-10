Госсекретарь Казахстана Карин: беспорядки в стране были гибридной террористической атакой

Массовые беспорядки в Казахстане можно назвать полноценной гибридной террористической атакой. Об этом заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Цель подобных провокаций заключалась в дестабилизации обстановки в стране, отметил он. О том, кто стоял за этим, позднее расскажут спецслужбы государства. Об этом Карин рассказал в эфире телеканала «Хабар 24».

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — считает госсекретарь.

Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули в первых числах 2022 года. Первыми на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ вышли жители Жанаозен и Актау. Позднее к ним присоединились и другие регионы, включая Алма-Ату. Погромщики занимались мародерством и нападали на административные здания. Жертвы фиксировались как со стороны силовиков, так и со стороны боевиков.