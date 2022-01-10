Входящие в НАТО государства не влияют на оборонный потенциал альянса. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

Статья Карпентера опубликована в издании National Interest. В нем отмечает, что Вашингтон опрометчиво лоббировал вступление в Североатлантический альянс таких восточноевропейских стран, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония.

"Вооруженные силы этих государств относительно невелики и военный потенциал НАТО практически не усиливают", — отметили они.

США направлено настаивали на принятии в альянс стран Балтии. Автор отмечает, что Эстония, Латвия и Литва практикуют русофобскую политику и систематически ссорятся с Минском и союзниками Москвы.