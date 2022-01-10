Экс-советник Назарбаева: ввод миротворцев взбесил инвестирующий в Казахстан Запад

Ввод миротворческого контингента ОДКБ на территорию Казахстана в целях обеспечения порядка после волнений взбесил страны Запада, которые инвестируют в экономику республики, заявил экс-советник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Ертысбаев во время беседы с РИА Новости сообщил, что в Центрально-Азиатском регионе к Казахстану проявляют большой интерес страны Запада, Евросоюза и США, которые вложили в республику около 376 млрд долларов. Бывший советник Назарбаева отметил, что речь идет в основном об инвестициях в углеводородную сферу.

По мнению экс-помощника бывшего президента Казахстана, в связи с этим введение миротворцев ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. Он отметил, что вне всякого сомнения зарубежные силы устроили или имеют причастность к этим беспорядкам и к попытке вооруженного мятежа. По его словам, это необходимо было сделать для создания неприятного очага в тылу у России, так как Москва скоро начинает жесткие переговоры с Вашингтоном и НАТО.