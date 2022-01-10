Петербуржцам пообещали гололед и легкий мороз в понедельник

Гололед и легкий мороз ожидаются в Северной столице в первый день после долгих новогодних выходных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Небольшой снег и облачная погода с прояснениями ожидаются в Петербурге в ночь на понедельник, 10 января. Днем в городе существенных осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность, до 11 градусов мороза.

Атмосферное давление в регионе будет повышаться. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 3-8 м/с. На дорогах ожидается гололедица, предупредили спасатели.

С приходом зимы в Северной столице увеличилось число ДТП. Нередко аварии происходили из-за халатного отношения сотрудников коммунальных предприятий к уборке дорог. Губернатор Александр Беглов и городская администрация, в частности, так и не смогли организовать эффективную очистку улиц от снега.