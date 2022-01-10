Бывший украинский министр Гриценко призвал отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма

Украинским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о «возвращении» Донбасса и Крыма. Об этом заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

Киеву пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. По словам бывшего главы ведомства, Зеленскому следует признавать для себя, что за «его каденцию невозможно вернуть Крым».

Гриценко также посетовал, что в Донбассе царит «русский дух». Он пожаловался, что по опросам более 80 процентов жителей хотят в Россию.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Германию и Францию в потере Крыма. Позже Зеленский заявил, что полуостров якобы никогда не будет российским. Он также объявил возвращение республики частью украинской национальной идеи.