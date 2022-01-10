Песков рассказал об информировании Путина по итогам переговоров с США в Женеве

Российский президент Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналиста о том, сообщили ли Путину о результатах беседы в узком составе в Женеве. Песков ответил, что президенту будет доложено об этом своевременно.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков оценил итоги предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, разговор с американцами был сложный, но деловой.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры России и США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.