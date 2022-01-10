Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков

Около 400 бойцов Нацгвардии Казахстана пострадали во время беспорядков в республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков заявил, что бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах Алма-Ата, Шымкент и ряде областных центров во время противостояния с хулиганствующей толпой ранения получили 394 человека.

Также повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии. Во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие вместе с полицейскими и нацгвардейцами несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.

МВД Казахстана ранее сообщало, что во время беспорядков погибли 16 силовиков. Более 1,3 тысячи пострадали.