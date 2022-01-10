Рябков: Москва не будет тратить время зря на переговорах с Вашингтоном

Участники переговоров между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности, которые пройдут в Женеве, не будут тратить время зря. Такое мнение высказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат также прокомментировал предварительную часть переговоров. По словам Рябкова, беседа была сложная, но при этом деловая. При этом заместитель главы МИД России выразил уверенность, что Москва на переговорах, которые пройдут в понедельник, не будет тратить время, передает РИА Новости.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», — отметил дипломат.

Ранее американская делегация провела с российской стороной предварительную часть переговоров по стратегической стабильности в Женеве. Ожидается, что основная часть беседы состоится в понедельник. После этого в Брюсселе должно пройти заседание Совета Россия — НАТО, а затем в Вене начнутся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.