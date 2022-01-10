Рябков заявил о возможности достижения договоренностей с США в Женеве

Договоренности с США на переговорах по гарантиям безопасности вполне достижимы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат отмечал, что у Москвы на переговорах с Вашингтоном есть четкие цели, которые российская сторона намерена достичь на своих условиях. Рябков также подчеркнул, что уступки «полностью исключены». Однако он выразил надежду, что в ходе дискуссии по гарантиям безопасности можно достичь договоренностей.

«Шансы есть всегда», — заявил замминистра иностранных дел РФ.

Россия и США проведут переговоры в Женеве по гарантиям безопасности в Европе 9–10 января, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.