Читатели газеты Dagens Nyheter опасаются негативных последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО для «противостояния» России.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее не одобрил предложения России о гарантиях безопасности в Европе. Он заявил, что Хельсинки могут в связи с этим в любое время обратиться с просьбой о вступлении в НАТО. Жители Швеции при этом высказались против вступления в Альянс.

«Швеция не должна вступать в НАТО. Военный блок уже нарушал международные законы и выходил за границы мандата ООН. Бомбил европейские страны и столицы. Швеция не должна быть в таких организациях», — отметил Jimmy Sandberg.

«Не слишком умно со стороны Хельсинки ныть о членстве в альянсе. Россия может перестать вести с ним дела. (Бывший президент Финляндии. — Прим. ред.) Кекконен был гораздо умнее нынешних финских политиков», — прокомменировал Janez Brozovic.

Ранее стало известно, что 9 января дипломатическая делегация России во главе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. Американскую сторону представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.