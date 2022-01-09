Адвокат Ремесло назвал жуткой проблему с уборкой дорог в Петербурге

Петербургский адвокат Илья Ремесло в своем Telegram-канале завал ситуацию с уборкой дорог в Северной столице жуткой.

Юрист рассказал, что впервые за 20 лет вождения попал в занос на дороге в Петербурге. По его словам, ситуация с уборкой дорог в городе просто жуткая.

«Руководство города должно срочно исправлять ситуацию. Это не дело», — подчеркнул он.

Число аварий, причиной которых чаще всего становились плохо очищенные от снега дороги, выросло с приходом зимы. Несмотря на недовольство горожан и многочисленные жалобы, губернатор Александр Беглов так и не смог эффективно решить проблему.