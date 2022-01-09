Казахский минздрав удалил заявление о 164 смертях во время беспорядков

Telegram-канал, авторы которого публикуют официальные сведения о ситуации на территории Казахстана, удалил заявление о 164 смертях во время массовых беспорядков в государстве.

Недавно авторы Telegram-канала распространили сообщение о 164 погибших в результате массовых беспорядков на территории страны. Наибольшее число жертв якобы было зафиксировано в Алма-Ате. Речь идет о 103 смертях.

Казахстанская газета Vласть уточнила, что в министерстве здравоохранения страны не предоставляли такую информацию.

Массовые митинги на территории Казахстана стартовали в первые сутки нового года. Демонстрации начались в западных городах республики. Причина акций протеста заключается в увеличении цен на сжиженный газ. Однако митинги быстро переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате даже появились мародеры и боевики, которые атаковали государственные учреждения.