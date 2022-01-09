Столтенберг: существует возможность политического решения украинского вопроса

Возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Киева существует, учитывая озабоченности Москвы. Соответствующим заявлением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг во время беседы с изданием Financial Times заявил, что возможно найти совместный путь решения ситуации на Украине. По словам генсека НАТО, речь идет о политическом пути вперед. Он добавил, что при нем будут учитываться озабоченности Москвы. Однако угроза конфликта продолжает существовать, поделился генеральный секретарь Альянса.

Москва множество раз отвергала западные и украинские обвинения в якобы «агрессивных действиях». Россия утверждает, что никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать. При это слова о якобы «агрессии» Кремля используют в качестве предлога, который необходим для размещения большего числа военной техники Альянса около границ России.