Березуцкий заявил, что три футболиста могут усилить состав ЦСКА в зимнее межсезонье

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, сколько новичков будет достаточно для усиления столичной команды в зимнее трансферное окно.

Березуцкий рассчитывает, что ЦСКА усилится тремя футболистами во время зимнего перерыва в чемпионате России по футболу. Об этом тренер «армейского» клуба рассказал в интервью известному журналисту и инсайдеру Нобелю Арустамяну.

«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки. Почему вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос», — отметил Березуцкий.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвертое место в турнирной таблице. В 18 матчах чемпионата России по футболу подопечные Березуцкого набрали 30 очков и на восемь баллов отстают от лидирующего «Зенита».

Соперником ЦСКА по ближайшей встрече РПЛ станет столичный «Спартак». Московское дерби на стадионе «Открытие Банк Арена» пройдет 25 февраля.