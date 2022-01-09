Депутат Рады Рабинович напомнил об официальном отказе Украине по членству в НАТО

Североатлантический альянс прямо заявил о нежелании видеть Украину в рядах военного блока, уверен сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович. НАТО не стремится принимать страну в свои ряды точно в течение десяти лет, подчеркнул депутат Рады.

В 2019 году украинский парламент принял изменения в Конституции, предполагающие курс страны на вступление в ЕС и в НАТО. Однако недавно бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что Киеву придется выполнить ряд требований, на реализацию которых потребуется много времени. Эксперты считают, что страна не сможет претендовать на членство в военном блоке ближайшие 20 лет.

Вадим Рабинович подчеркнул, что Запад официально поставил крест на вступлении государства в НАТО. Оппозиционный политик сделал заявление в эфире канала «Украина 24».

«Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите... А мы включаем этот пункт в Конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром», — пояснил парламентарий.

Ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что Украину ждет унизительное будущее в составе Североатлантического альянса. По ее словам, членство в НАТО не дает стране никаких преимуществ.