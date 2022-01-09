Ведущие на Украине не стали использовать русский язык в беседе с казахстанским политологом

Ведущие украинского телеканала «НАШ» не стали разговаривать с политологом из Казахстана Талгатом Калиевым на русском языке. Свой отказ они объяснили действующим в стране законом.

Информацию о языковом конфликте во время эфира распространил Telegram-канал «Ньюсач/Двач». Журналист задал казахстанскому политологу вопрос на украинском языке. Однако эксперт не смог на него ответить, так как не понял, о чем его спрашивают. По словам другой ведущей, они не могут говорить с ним по-русски на фоне законодательных норм.

«Добрый день, я, честно сказать, недостаточно хорошо понимаю украинский, поэтому мне сложно», — подчеркнул Калиев.

Закон о языке, принятый на территории Украины, предусматривает, что недельная сетка вещания на общенациональных телеканалах в период с 7:00 до 22:00 минимум на 75% должна быть заполнена передачами и фильмами на государственном языке. У региональных и местных каналов эта квота ниже — 60%. Уточняется, что в оставшееся время каналы могут выпускать контент на любом языке.