МИД Чехии заявил о намерении «разморозить» отношения с Россией

Чехия должна «разморозить» отношения с Россией, заявил новый министр иностранных дел республики Ян Липавский.

По словам главы МИД, необходимо искать путь, чтобы улучшить чешско-российские отношения, для чего нужно время и терпение.

«Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии», — рассказал Липавский.

Глава ведомства призвал проводить круглые столы с участием экспертов и политиков, в рамках которых нужно обсуждать отношения Праги с Москвой. Пока же страны обмениваются только дипломатическими нотами, а премьер-министры и главы МИД не встречались более десяти лет. Кроме того, не проводятся консультации на уровне заместителей глав МИД, но дипломаты должны встречаться, заключил чиновник.

Ян Липавский возглавил ведомство 17 декабря. Ранее министр поприветствовал старт российско-американских переговоров по вопросам безопасности и урегулирования ситуации вокруг Украины.