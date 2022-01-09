Большой флаг Казахстана подняли в центре Киева в знак солидарности с жителями республики

Флаг Казахстана подняли в небо в центре Киева в знак солидарности с населением государства, сообщили местные СМИ.

По данным агентства «Укринформ» в Telegram-канале, так украинская сторона хотела привлечь внимание к событиям в Казахстане. Помимо этого, в мессенджере сообщили, что флаг стран был поднят с помощью дронов. Он пролетел мимо большого флага Украины, а также монумента «Родина-Мать».

«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана — в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», — сказано в сообщении.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что свыше сотни граждан не могут вернуться на родину на фоне сложившейся обстановки в Казахстане. По словам министра иностранных дел, внешнеполитическое ведомство страны взаимодействует с правительствами других государств, граждане которых тоже не могут покинуть республику.