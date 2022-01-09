Силовики нашли у белорусско-польской границы замерзшего беженца со сломанной ногой

Сотрудники пограничных служб обнаружили рядом с границей Польши замерзшего беженца, у которого была сломана нога, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Инцидент произошел ранним утром 7 января. Правоохранители заметили обездвиженного мужчину. Он был крайне истощен и на его теле были зафиксированы признаки переохлаждения. По словам беженца, польские силовики его задержали, забрали личные вещи, деньги и сим-карту. Пострадавший попросил у них защиты, но в ответ его лишь избили и заставили ползти под колючим ограждением обратно в Белоруссию.

«Все это сопровождалось оскорбительными фразами и шутками, что за колючкой находится Германия», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина уже не смог самостоятельно передвигаться и пролежал на холодной земле всю ночь. На просьбы о помощи правоохранители соседнего государства не реагировали. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у беженца перелом ноги и обморожение. На данный момент он находится на лечении в больнице.