Звезда «Сватов» Королева содержит двоих детей на зарплату в 27 тысяч рублей

Актриса Инна Королева, известная благодаря роли в сериале «Сваты», раскрыла размер зарплаты, которую получает за работу в театре. Артистка содержит на небольшую сумму двоих детей.

Актриса стала гостьей YouTube-шоу блогера Лизы Дидковской, в котором призналась, что живет практически в нищете. Женщина пожаловалась на мизерную зарплату театрального работника – ежемесячно 27 тысяч рублей. С такой суммой почти невозможно обеспечивать не только себя, но и двоих детей.

«Дворник зарабатывает больше», – заявила актриса.

Несмотря на маленькую зарплату, Королева призналась, что не хочет менять сферу деятельности, так как любит свою работу в культурном учреждении. Актриса также рассказала, что участие в съемках популярного сериала «Сваты» не сильно поправило ее финансовое положение. За 12-часовую съемку платили 500 долларов, но женщина снималась всего три часа, поэтому получила совсем небольшой гонорар. Позже руководство согласилось повысить сумму выплат, но несмотря на это, зарплата все равно была не самой достойной.