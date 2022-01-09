Вирусолог Чепурнов заявил, что «Омикрон» может объединяться с другими штаммами COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» способен объединяться с другими вариантами COVID-19, как это уже произошло с «Дельтой», рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Специалист напомнил, что еще месяц назад практически во всем мире главенствовала «Дельта», которую затем начал вытеснять «Омикрон», обладающий более высокой заразностью. Однако пока длится этот процесс, вполне возможны случаи одновременного заражения двумя вариантами вируса.

«Сам «Омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка», — заявил Чепурнов в интервью URA.RU.

Вирусолог отметил, что если раньше это была просто мутация, когда из-за корректировки одной буквы менялась аминокислота и, соответственно, конфигурация белка, то теперь происходит захват фрагмента генома. Поэтому факт наличия вставки может указывать на умение «Омикрона» обмениваться с другими вариантами COVID-19 генетическим материалом.