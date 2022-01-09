Замглавы МИД РФ Рябков: НАТО больше не удастся нанести прямой ущерб безопасности России

Североатлантический альянс больше не сможет нанести прямой ущерб безопасности России. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По словам замминистра иностранных дел, требование уступок от России абсолютно неприемлемо. Рябков напомнил о том, как Альянс на протяжении долгих лет стремился «оттеснить» Москву на задний план, сделав ее подчиненной. Теперь это все в прошлом, заверил замглавы МИД, прибывший на переговоры с США по вопросу гарантий безопасности.

«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — высказался Рябков.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым прибыла в Женеву на переговоры с Соединенными Штатами.