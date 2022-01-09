Эксперт Зубец рассказал, как европейские лоббисты грабят прибалтов на газовом рынке

Брюссельским лоббистам выгодно поддерживать в Прибалтике высокие цены на газ, поскольку это составляет значительную часть дохода крупных трейдеров. В этой связи они заинтересованы в том, чтобы республики закупали сырье через биржу, а не напрямую у России, что было бы в разы дешевле. Об этом в беседе с Baltnews заявил директор Института социально-​экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Есть люди, которые сдерживают стремление нормальных, здравомыслящих людей получить прямые договоры, потому что, когда на европейском газовом рынке самые высокие цены, это прекрасная возможность заработать для крупных трейдеров, которые занимаются поставками газа. Никто не даст заключить прямые договоры, потому что кто в таком случае будет закупать дорогой газ у европейских трейдеров?» — задался вопросом эксперт.

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По словам политолога, сегодня в Брюсселе работают десятки тысяч лоббистов. Какая-то их часть представляет интересы европейских компаний, однако, к примеру, в Германии им «не дадут резвиться».

«Сразу объяснят, что грабить соотечественников нехорошо, а вот прибалтов почему бы и не ограбить?» — объяснил эксперт.

При этом политические интересы есть и у самих прибалтийских стран, которые стремятся показать свой антироссийский курс, заключил Зубец.

В декабре прошлого года цена на природный газ на бирже достигла рекордного уровня, составив 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Так, в Латвии стоимость топлива выросла на 150%, достигнув 50,63 евро за МВтч, в результате чего общее потребление газа в стране снизилось на 20,15%.