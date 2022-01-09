Блинкен: одной из целей Путина является восстановление СССР

Глобальной целью России является восстановление своего положения на мировой арене, которое было когда-то при Советском Союзе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, якобы именно эти цели преследует президент России Владимир Путин, выстраивая линию своей внешней политики.

«И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон планирует ввести очередной пакет жестких экономических санкций в случае, если Российская Федерация продолжит курс на эскалацию напряженности на территории Украины. Вместе с тем дипломат отметил, что Белый дом и Кремль могут добиться некоторого прогресса в рамках предстоящих переговоров по гарантиям безопасности.