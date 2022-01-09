Высокий уровень холестерина можно распознать по состоянию лица

Повышенный холестерин чрезвычайно опасен для человека, поскольку может грозить сердечным приступом. Однако распознать недуг можно по состоянию лица. Об этом рассказал специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании Гэри Бартлетт.

Холестерин жизненно важен для людей, поскольку задействуется в большом количестве разных процессов организма. Однако когда его становится в избытке, нарушается хрупкое равновесие, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем, вплоть до развития болезней сердца.

Обычно тело не сигнализирует о высоком уровне холестерина, поэтому узнать о недуге можно только с помощью анализа крови. Но в некоторых случаях опасное состояние можно выявить по изменениям лица.

Одним из таких симптомов является ксантелазма, когда на веках начинают скапливаться жировые отложения желтого цвета и воскообразного характера. Кроме того, на повышенный холестерин может указывать дуга роговицы, возникающая из отложений внутри радужной оболочки, передает Express.