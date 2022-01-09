Sohu: оперативная помощь российских миротворцев Казахстану неприятно удивила США

Оперативное прибытие российских миротворцев в Казахстан произвело большое впечатление на мировое сообщество, в особенности на США, которые не ожидали такого развития событий. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. 5 января они переросли в массовые беспорядки, в ходе которых бунтовщикам удалось захватить в Алма-Ате сразу несколько важных объектов, в частности, здание комитета национальной безопасности, аэропорт и городскую администрацию.

На этом фоне президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к лидерам ОДКБ, в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Страны сразу откликнулись на просьбу и направили в регион миротворцев в соответствии с мандатом ОДКБ.

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«В рамках миротворческой миссии несколько стран отправили своих военных в Казахстан, и основной силой этого контингента стали российские военные», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Со стороны РФ в Казахстан прибыли 45-я бригада спецназа ВДВ, 98-я дивизия ВДВ и 31-я отдельная бригада ВДВ. Их действиями руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Вместе с казахскими военными миротворцам удалось вернуть под контроль аэропорт Алма-Аты.

Китайские обозреватели подчеркнули, что Москва не только оперативно отозвалась на призыв Нур-Султана, но и провела все необходимые подготовления — российским миротворцам понадобилось несколько часов, чтобы сориентироваться в непростой ситуации. Это лишь подтверждает высокий уровень их профессионализма и мастерства.

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«Прибытие российских миротворцев успокоило казахстанских военных и полицию. Десантникам РФ потребовался всего час для того, чтобы взять под свой контроль аэропорт Алма-Аты, захваченный провокаторами», — поразились в Китае.

При этом США отреагировали на это событие лишь 8 января. Так, к примеру, госсекретарь Энтони Блинкен пошутил, что теперь казахстанским властям будет сложно заставить российских военных уйти из республики. В ответ российский МИД напомнил американскому коллеге о наличии большого количества народов, пострадавших от вторжений США.

«Этот маневр позволил мировому сообществу опознать уровень боеспособности российских воздушно-десантных войск. ВДВ имеют многолетнюю историю, насчитывающую более 90 лет, и являются одними из пионеров этого рода войск. С момента своего создания они неоднократно подтверждали, что их не зря относят к военной элите», — пришли к выводу в Sohu.

Ранее политолог Марат Баширов объяснил, как ввод российских миротворцев в Казахстан повлияет на ход переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января.