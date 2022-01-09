Президент IIHF прокомментировал информацию об участии российских игроков из НХЛ в ОИ

Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на слухи о возможном участии российских игроков клубов НХЛ в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Информация об участии хоккеистов клубов НХЛ в 24-й зимней Олимпиаде, которая пройдет в феврале в Пекине, не соответствует действительности. Об этом Тардиф рассказал РИА Новости.

«Никакого соглашения между IIHF и ФХР об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет. IIHF просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», — подчеркнул он.

В декабре 2021 года НХЛ запретила хоккеистам участвовать в пекинской Олимпиаде. Стоит отметить, что игроки клубов лиги пропустят вторые кряду зимние Игры. Действующим победителем хоккейного турнира в рамках ОИ является сборная России.