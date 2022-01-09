Над Виндзорским замком установят бесполетную зону для безопасности королевы

Виндзорский замок защитят бесполетной зоной. Решение усилить контроль над резиденцией было принято ради обеспечения безопасности Елизаветы II.

Территория, над которой запрещен пролет воздушных судов, будет установлена на высоте 762 метра. Запрет на полеты вблизи замка в радиусе 2,3 километра будет введен с 27 января, передает The Sun.

За ограничениями будет следить диспетчерская служба национального управления гражданской авиации Великобритании. Теперь, когда в бесполетной зоне появится объект, который не будет отвечать на вызов диспетчеров, он будет перехвачен истребителями королевских Военно-воздушных сил.

Такое решение было принято после вторжения на территорию Виндзорского замка вооруженного мужчины 25 декабря. В тот момент в резиденции находилась королева, которой могла угрожать опасность, но нарушителя вовремя задержали и поместили под стражу. Затем выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством.