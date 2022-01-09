Житель Тульской области разместил объявление о продаже кота за 9,5 миллиона рублей

Житель Тульской области по имени Владимир выставил на продажу кота, которого держал на руках «сам Владимир Владимирович».

Мужчина готов отдать питомца покупателю за 9,5 млн рублей. Отмечается, что такое необычное объявление появилось на доске онлайн-сервиса Avito.

Вероятнее всего кот находится в городе Богородицк Тульской области. При этом, по словам местного жителя, стоимость животного уже успела возрасти: три дня назад кот стоил на 3 млн дешевле.

«Продаю кота, которого держал сам Владимир Владимирович, очень ценная коллекция. Коллекционеры, уверен, оценят», — написал автор объявления.

Кроме того, туляк рассматривает и возможность обмена кота, например, на машину Mercedes-Benz E 200, мотоцикл Kawasaki Ninja 600 или загородный дом. По словам мужчины, покупкой кота уже заинтересовался житель Великобритании.