Скудное финансирование сферы ЖКХ Петербурга провоцирует кризис в области тепломагистралей

Если власти Санкт-Петербурга не изменят бюджетную политику в отношении ЖКХ и не модернизируют подход к отрасли, то город ждет кризис. Такое мнение высказала глава центра «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

По словам эксперта, «магистральный» кризис может наступить в городе из-за халатного отношения администрации к происходящему. Бредец отметила, что причина аварийных ситуаций не меняется из года в год — это высокая степень износа инженерных коммуникаций. Из-за недофинансирования в основном проводятся только аварийные работы, а на капремонт сетей денег нет. Эксперт не исключила, что скоро и жители новых районов города почувствуют на себе «прелесть» коммунальных аварий на тепломагистралях.

«Нагрузка со строительством новых домов на существующую инфраструктуру очень возрастает. И при проведении строительных работ идет подключение уже к имеющимся сетям, а эти сети не меняются, и технически не предусматривается их модернизация. И поэтому мы имеем такие коллапсы», — пояснила Алла Бредец в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

В целом кризис в области тепломагистралей вызван скудным финансированием сферы ЖКХ Петербурга, а вовсе не с климатическими особенностями города, о которых говорят некоторые эксперты, резюмировала Бредец.

Эксперт отметила, что именно в обязанности губернатора Александра Беглова входит задача выбивать деньги на сферу ЖКХ. Пока же в городе едва ли не каждый день происходят коммунальные аварии, оставляющие петербуржцев без отопления и воды.